Vijeće ministara BiH donijelo niz odluka: Od borbe protiv pranja novca do stanja u poljoprivredi

Vijeće ministara BiH na današnjoj, 119. sjednici donijelo je više odluka koje se odnose na sprečavanje pranja novca, reformu državne službe, poljoprivrednu proizvodnju i transparentnost institucija. Među važnijim odlukama je formiranje radne grupe koja će pripremiti izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Radna grupa, sastavljena od predstavnika institucija s državnog, entitetskog i nivoa Brčko distrikta, ima rok od šest mjeseci za pripremu zakonskih izmjena.

Cilj je dodatno usklađivanje domaćeg zakonodavstva s propisima Evropske unije i preporukama međunarodnih organizacija FATF i MONEYVAL.

Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju reforme državne službe

Na sjednici je jednoglasno usvojena Strategija razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi za period od 2026. do 2030. godine.

Dokument predviđa modernizaciju kadrovskog upravljanja, profesionalni razvoj zaposlenih i unapređenje procedura zapošljavanja u institucijama BiH.

Razmatrana je i transparentnost državnih institucija. Prema istraživanju provedenom tokom 2025. godine, prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosila je 76,65 posto, što predstavlja poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu.

Pet institucija ispunilo je svih 38 standarda, među kojima su Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Proizvodnja mlijeka porasla, ali uvoz i dalje premašuje izvoz

Vijeće ministara usvojilo je i analizu stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda za 2025. godinu.

Prema predstavljenim podacima, ukupna proizvodnja sirovog mlijeka u BiH iznosila je približno 619,7 miliona litara, što je rast od dva posto u odnosu na godinu ranije.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina uvezla je mlijeko i mliječne proizvode u vrijednosti od 253,2 miliona KM, dok je vrijednost izvoza iznosila 144,6 miliona KM.

Trgovinski deficit u ovom sektoru smanjen je za 11 posto, ali uvoz i dalje znatno premašuje izvoz.

Usvojena je i informacija o realizaciji projekta „Green & Healthy BiH“, kojim se podržava razvoj zelene i zdrave poljoprivredne proizvodnje. Za projekat je italijanska Agencija za razvojnu saradnju osigurala grant vrijedan gotovo 2,5 miliona eura.

Odluke o zaštiti stećaka i imenovanjima u državnim agencijama

Na današnjoj sjednici imenovan je Koordinacijski odbor za provođenje Plana upravljanja nekropolama sa stećcima iz BiH koje se nalaze na UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine. Odbor ima pet članova, imenovanih na mandat od pet godina.

Vijeće ministara BiH donijelo je i odluke o imenovanjima u dvije državne agencije.

Adis Šehić imenovan je za vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje u BiH, dok je Adem Zolota imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH.

Oba imenovanja važe do okončanja konkursnih procedura, a najduže tri mjeseca.