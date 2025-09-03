Vijeće mladih FBiH: Ulaganja u mlade moraju postati strateški prioritet

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je rezultate prve Analize budžetskih izdvajanja za mlade u Federaciji BiH, saopćeno je iz tog vijeća.

Cilj analize bio je da pruži pregled ulaganja u mlade u Federaciji i kantonima za period 2022-2024., ocijeni transparentnost i efektivnost postojećih mehanizama i ponudi preporuke za unapređenje sistema finansiranja.

Analiza obuhvata federalni i kantonalne nivoe vlasti, a u središtu pažnje je Transfer za mlade – jedina jasno označena budžetska linija, kao i druga izdvajanja poput projekata za mlade, programa zapošljavanja i stipendiranja, ali i transfera u oblasti sporta, kulture i stambenog zbrinjavanja. Analizirani su budžeti svih deset kantona s naglaskom na razlike u obimu, strukturi i transparentnosti izdvajanja.

Nalazi su pokazali da iako Zakon o mladima FBiH propisuje obavezu finansiranja omladinskih programa, praksa ostaje daleko od sistemske i strateške. Na federalnom nivou godišnja izdvajanja za mlade u prosjeku iznose oko 2 miliona KM, što je manje od 0,1% ukupnih rashoda budžeta Federacije BiH. Kad se taj podatak stavi u kontekst da mladi čine gotovo četvrtinu stanovništva, jasno je da ulaganja ne odgovaraju stvarnim potrebama ove društvene grupe.

Transfer za mlade, koji je 2025. godine povećan sa 400.000 na 600.000 KM prikazuje pozitivan trend rasta, ali i dalje ostaje skroman u odnosu na ukupni budžet i potrebe mladih. Još važnije, veliki broj omladinskih organizacija nema pristup ovom fondu jer su procedure komplikovane, administrativni zahtjevi kompleksni a kriteriji najčešće nejasni. To znači da novca ima, ali do organizovanih mladih dolazi teško i rijetko. U prosjeku, samo 23% korisnika su omladinske organizacije.

Na kantonalnom nivou su evidentne značajne razlike u izdvajanjima. Kanton Sarajevo prednjači u subvencioniranju stanovanja i najma za mlade sa 900.000 KM, dok Unsko-sanski i Posavski kanton izdvajaju 450.000 KM odnosno 300.000 KM. Unsko-sanski se ističe i time što kontinuirano osigurava novac za omladinske organizacije i Vijeće mladih, što u manjoj mjeri prate Bosansko-podrinjski i Srednjobosanski kanton. Kad je riječ o stipendijama, najviše izdvaja Hercegovačko-neretvanski kanton sa 4,3 miliona KM, a slijede ga Zeničko-dobojski (3,4 miliona KM) i Kanton Sarajevo (2.385.000 KM).

Analiza je pokazala i zabrinjavajući stepen isključenosti mladih iz procesa odlučivanja; više od polovine omladinskih organizacija nikada nije učestvovalo u planiranju budžeta, dok se čak 42% njih nikad nije prijavilo na javne pozive, najčešće zbog neinformisanosti ili složenih procedura. Trećina smatra da izdvojeni novac ne odgovara stvarnim potrebama mladih, a polovina vjeruje da završava kod istih korisnika, što dodatno narušava povjerenje u institucije.

Zaključak je jasan – ulaganja u mlade moraju postati strateška kategorija, s jasnim ciljevima, višegodišnjim programima i transparentnim praćenjem rezultata. Investicije u mlade ne smiju biti usputna stavka u budžetu. Moraju biti planirane, mjerljive i vidljive. S tim u vezi, Vijeće mladih Federacije BiH na osnovu ove analize upućuje i jasne preporuke:

– potrebno je uspostaviti jedinstvenu budžetsku klasifikaciju za mlade,

– povećati i stabilizirati sredstva kroz višegodišnje programe,

– digitalizovati procedure prijave i smanjiti administrativne prepreke.

Pored toga, nužno je formirati savjet za mlade Federacije BiH kao međuresorno tijelo koje bi osiguralo institucionalnu uključenost mladih u odlučivanje te vratiti strategiju za mlade FBiH u parlamentarnu proceduru I usvojiti je zajedno s akcionim planom koji predviđa jasnu raspodjelu budžetskih sredstava s ciljem razvoja boljih politika za mlade.

– Mladi u Federaciji BiH nisu marginalizovani zbog sopstvene nevidljivosti već kao posljedica postojećih budžetskih i institucionalnih praksi. Vrijeme je da se to promijeni.

Naše preporuke nisu spisak želja nego minimum koji je potreban kako bi mladi bili tretirani kao ravnopravan društveni resurs. Ako govorimo o budućnosti zemlje, onda ulaganja u mlade ne mogu ostati sporedna stavka budžeta. Ona moraju postati strateški prioritet – kazala je Iman Maslić, predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.

Finalni dokument Analize, s detaljno obrađenim podacima, nalazima i preporukama za unapređenje institucionalnog ulaganja u mlade, bit će dostupan na zvaničnoj web-stranici Vijeća mladih Federacije BiH – www.vijecemladih.ba.