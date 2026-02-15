Više mjesnih odbora i istaknutih članova PDA prešli u SDA Lukavac

Više mjesnih odbora i istaknutih članova Pokreta demokratske akcije pristupilo je Stranci demokratske akcije u Lukavcu, saopćeno je iz SDA Lukavac.

Kako navode, odluku o prelasku ili povratku u SDA donijeli su predsjednici i istaknuti članovi većeg broja mjesnih odbora PDA, među kojima su Gornje i Donje Poljice, Babice, Turija, Prokosovići, Devetak i Gnojnica.

U saopćenju se ističe da je riječ o većem broju lokalnih funkcionera i aktivista koji će politički angažman nastaviti u okviru SDA.

„Radi se o kvalitetnim i prepoznatljivim pojedincima koji svoj daljnji rad, angažman i djelovanje za dobrobit mjesnih zajednica iz kojih dolaze, Grada Lukavca, te društva i države u cjelini, žele nastaviti u okviru najjačeg političkog subjekta u državi – SDA BiH“, navodi se u saopćenju.

Dobrodošlicu novim članovima, prema navodima SDA Lukavac, uputili su predsjednik Gradskog odbora SDA Lukavac Irfan Halilagić, zamjenik predsjednika Fahrudin Skopljak, predsjedavajući Gradskog vijeća Midhat Sarajlić, predsjednik Kluba vijećnika u GV Lukavac Mirza Mujagić, kao i članovi Izvršnog odbora.

Iz SDA Lukavac su najavili i daljnje širenje članstva.

„U narednim danima očekujemo nastavak proširenja članstva SDA Lukavac i svakako pozivamo sve ostale zainteresirane odbore i članove PDA Lukavac, ali i sve druge građane, da se pridruže pobjedničkom timu“, saopćeno je.