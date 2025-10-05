Vjosa Osmani: Vučić ponavlja obrasce Miloševićeve politike devedesetih

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da su, kako je navela, „nepromišljeni pozivi na rat“ koje upućuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, „opasan odjek najmračnijih poglavlja savremene historije“.

Osmani se osvrnula na Vučićeve izjave date u petak, kada je kazao da se „svi pripremaju za rat“ i da Kosovo „pokušava da iskoristi predratno vrijeme“ kako bi pridobilo podršku većine evropskih i NATO zemalja. Vučić je te komentare dao nakon što je Osmani pozvala Evropu da spriječi „agresivne i destabilizujuće taktike Srbije prema susjedima“.

„Uprkos godinama neumornog angažmana SAD-a i Evrope da se otvori put ka dugoročnoj miru, Vučić pokazuje svijetu da nije izabrao put pomirenja. Umjesto da okrene novu stranicu, Vučić i njegov režim ponovo koketiraju sa istim destruktivnim fantazijama koje su uništile mnoge nevine živote,“ navela je Osmani na mreži X.

Na Samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu, Vučić je izjavio da će „u svijetu biti sve teže“ i da „misli da idemo u pravcu velikog sukoba“.

„Svi se pripremaju za rat. I kad već znamo da će da bude rat, a bit će, ja vam kažem, jer vidim šta se događa i kako se svi spremaju. Niko se ne priprema za razgovore, samo gledaju ko će da bude na čijoj strani. Kopaju rovove i čekaju početak,“ rekao je Vučić.

On nije pružio dokaze koji bi potkrijepili tvrdnje da će doći do rata, ali je dodao da će Srbija „dati sve od sebe“ da u tom sukobu ne učestvuje.

Predsjednica Kosova ocijenila je da takva retorika predsjednika Srbije nije nova i podsjetila na politiku Slobodana Miloševića iz devedesetih godina.

„Devedesetih godina, Slobodan Milošević izabrao je genocidni rat kao posljednje sredstvo da ostane na vlasti. Počinio je nečovječno nasilje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a potom i na Kosovu – sve dokumentovano pred očima svijeta. Kroz svoju propagandnu mašineriju, sa Vučićem kao šefom te propagande, podsticao je mržnju koja je dovela do sistematskih ubistava, masovnih grobnica, razaranja i najdublje izolacije Srbije,“ izjavila je Osmani.

Dodala je da Vučić vjeruje kako može oživjeti istu formulu, ali da historija jasno pokazuje da, kao što je Milošević propao, „ista sudbina čeka i Vučića“.

„Kosovo je, s druge strane, izabralo mir. Mir koji ćemo braniti po svaku cijenu,“ zaključila je predsjednica Kosova.

Kosovo i Srbija vode dijalog o normalizaciji odnosa u Briselu uz posredovanje Evropske unije još od 2011. godine. Dvije strane su potpisale niz sporazuma, ali mnogi od njih nisu sprovedeni. Kosovo insistira da se proces mora završiti međusobnim priznanjem, dok je dijalog posljednjih mjeseci u zastoju zbog neformiranih institucija u Prištini nakon izbora održanih 9. februara.