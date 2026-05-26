Vlada FBiH traži saglasnost za zaduženje od 16,5 miliona eura za Vjetroelektranu Vlašić

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je u parlamentarnu proceduru odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH kod njemačke razvojne banke KfW u iznosu do 16,5 miliona eura.

Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta izgradnje Vjetroelektrane Vlašić kod Travnika, instalirane snage do 50 megavata. Novac iz zajma planiran je za nabavku i postavljanje vjetroagregata, izgradnju temelja, elektroenergetske infrastrukture, visokonavponske podstanice, dalekovoda, pristupnih puteva, kablovske mreže i pratećih objekata.

Kredit bi, prema prijedlogu odluke, bio odobren pod povoljnim uslovima, s rokom otplate od 15 godina, uključujući deset godina grejs perioda. Kamatna stopa iznosila bi 0,75 posto godišnje, dok je naknada za nepovučena sredstva predviđena u iznosu od 0,25 posto godišnje.

Krajnji korisnik sredstava i dužnik po zajmu bit će Elektroprivreda BiH, kojoj će Federacija BiH proslijediti kreditna sredstva. Iz Vlade FBiH navode da za realizaciju projekta neće biti potrebno osiguravati dodatna sredstva iz federalnog budžeta.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da sa Elektroprivredom BiH zaključi podugovor kojim će biti definisani uslovi vraćanja sredstava, dok će federalni ministar finansija biti ovlašten za potpisivanje potrebnih sporazuma.

U obrazloženju odluke navedeno je da bi izgradnja Vjetroelektrane Vlašić trebala doprinijeti povećanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i stvoriti uslove za početak realizacije jednog od većih planiranih projekata vjetroenergije u Bosni i Hercegovini.