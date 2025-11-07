Vlada KSB ponudila pomoć Tuzlanskom kantonu nakon tragedije u Domu penzionera

Vlada Kantona Središnja Bosna (KSB) na sjednici u Travniku, među prvima u FBiH, usvojila je Nacrt proračuna KSB za 2026. godinu u iznosu od 469,5 milijuna KM, te prateći nacrt zakona o izvršenju proračuna.

Predsjednik Vlade KSB Tahir Lendo kazao je kako je riječ o teškom trenutku za Tuzlu, Tuzlanski kanton i cijelu državu, te da Vlada KSB stoji na raspolaganju za pomoć.

– Težak trenutak, ne daj Bože nigdje da se dogodi. Mi uvijek kao Vlada, svim kantonima, općinama ili regijama u teškim trenucima ponudimo pomoć u zavisnosti od onoga što nam proslijede. To je bila namjera i sada, ako bilo šta treba, Vlada stoji na raspolaganju. Svi mi žalimo za svim što se dogodilo, vratit ništa ne možemo, ali možemo pomoći – rekao je Lendo.

U požaru koji je prije dva dana izbio na sedmom katu Doma penzionera u Tuzli gdje su smještene nepokretne osobe, dvanaest osoba je smrtno stradala, a veći broj štićenika i osoba koje su gasile požar je ozlijeđeno.