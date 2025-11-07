Vlada KSB ponudila pomoć Tuzlanskom kantonu nakon tragedije u Domu penzionera

Jasmina Ibrahimović

Vlada Kantona Središnja Bosna (KSB) na sjednici u Travniku, među prvima u FBiH, usvojila je Nacrt proračuna KSB za 2026. godinu u iznosu od 469,5 milijuna KM, te prateći nacrt zakona o izvršenju proračuna.

Predsjednik Vlade KSB Tahir Lendo kazao je kako je riječ o teškom trenutku za Tuzlu, Tuzlanski kanton i cijelu državu, te da Vlada KSB stoji na raspolaganju za pomoć.

– Težak trenutak, ne daj Bože nigdje da se dogodi. Mi uvijek kao Vlada, svim kantonima, općinama ili regijama u teškim trenucima ponudimo pomoć u zavisnosti od onoga što nam proslijede. To je bila namjera i sada, ako bilo šta treba, Vlada stoji na raspolaganju. Svi mi žalimo za svim što se dogodilo, vratit ništa ne možemo, ali možemo pomoći – rekao je Lendo.

U požaru koji je prije dva dana izbio na sedmom katu Doma penzionera u Tuzli gdje su smještene nepokretne osobe, dvanaest osoba je smrtno stradala, a veći broj štićenika i osoba koje su gasile požar je ozlijeđeno.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Preminula još jedna žrtva požara u Domu penzionera Tuzla

Tuzla i TK

Kolektivna trauma Tuzle: Kako pomoći nakon požara

BiH

Ambasador Katara uputio saučešće povodom tragedije u Tuzli

Istaknuto

Požar u Špionici Srednjoj: Vatrogasci brzo reagovali i spriječili veću štetu

Vijesti

UKC Tuzla saopćio najnovije informacije o stanju povrijeđenih iz Doma penzionera

BiH

Misija OSCE-a u BiH izrazila saučešće povodom tragedije u Tuzli

Vijesti

Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima u novoj školskoj godini

Vijesti

Policija intervenisala u OŠ Sapna: Nastavnik prijetio učenicima

BiH

Dva zemljotresa pogodila područje BiH i Crne Gore u jutarnjim satima

Vijesti

Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

Vijesti

Koalicija „Pod lupom“: Do 400 posmatrača nadgledat će prijevremene izbore za predsjednika RS

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]