Vozač povrijeđen u nesreći u Tinji u teškom stanju

Vozač koji je danas povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na pružnom prijelazu u mjestu Potpeć kod Srebrenika nalazi se u teškom stanju, potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

“Pacijent inicijala S.J. smješten je u Jedinicu intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, s teškim povredama glave i grudnog koša. Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji, a u toku je dodatna dijagnostika” – rekli su iz UKC-a Tuzla.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a TK, nesreća se dogodila danas, 21.10.2025. godine, oko 15 sati, kada su na pružnom prelazu sudjelovali putnički automobil i voz. Tom prilikom povrijeđeno je jedno lice, koje je prevezeno u JZU UKC Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći, dok policijski službenici PU/PS Srebrenik obavljaju uviđaj.