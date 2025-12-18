Vremenska prognoza: Danas oblačno, ponegdje moguća kiša

Arnela Šiljković - Bojić
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

Vremenska prognoza

Danas se u našoj zemlje očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab južni i jugozapadni. Najviša devna temperatura od 10 do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Povećana naoblaka, strujanje toplijeg zraka i povremene slabije padavine, izraženije na zapadu zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati nešto jače tegobe vezane za njihove bolesti. ž
Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, iscrpljenost, reumatski i bolovi na mjestima ozljeda. Povoljna okolnost je da će jutarnji i večernji sati biti topliji, manje magloviti i ugodniji. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

