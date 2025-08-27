Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Danas: Danas u Tuzli očekuje se izrazito toplo i sunčano vrijeme s maksimalnom temperaturom do 33°C. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom iz južnih pravaca. Padavine nisu predviđene, tako da će cijeli dan biti suho. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, sunčana naočala i zaštita od sunca zbog visokih temperatura. Aktivirano je upozorenje za visoke temperature koje traje od 11:00 do 14:00 sati, s očekivanim vrhuncima do 34°C.

7 dana:

U narednih sedam dana u Tuzli očekuju se promjenjivi vremenski uslovi s toplim danima i povremenim pljuskovima. Najtopliji dani bit će petak i utorak s temperaturama do 34°C odnosno 32°C. Subota će biti najkišovitiji dan s obilnim pljuskovima i padavinama do 13.5 mm. Najbolji dan za izlet je ponedjeljak, 1. septembra, kada se očekuje sunčano vrijeme s minimalnim vjetrom i bez značajnih padavina. Tokom sedmice preporučuje se prilagoditi odjeću dnevnim vremenskim prilikama.

15 dana:

U periodu od 15 dana u Tuzli će prevladavati tople temperature s dnevnim maksimumima između 27°C i 32°C. Očekuju se česti pljuskovi, posebno u prvoj polovini perioda, s najvećom količinom padavina predviđenom za subotu, 30. avgusta. Druga polovina perioda će biti nešto suša s povremenim lakim pljuskovima. Za putovanje najpogodniji period je od 4. do 7. septembra kada će vremenski uslovi biti stabilniji s manje padavina i ugodnim temperaturama. Preporučuje se pratiti dnevne prognoze zbog promjenjivih uslova.