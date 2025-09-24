Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana?

Vremenska prognoza Tuzla

Danas Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan sa povremenim oblacima tokom jutra. Temperatura će tokom dana porasti do 25 stepeni, a vjetar će biti slab do umjeren. Uveče, oko 20 sati, mogući su slabi pljuskovi kiše. Preporučuje se lagana odjeća, ali uz jaknu ili kišni kaput za večernje sate. Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla.

7 Dana U narednih 7 dana očekuje se miješano vrijeme. Petak će biti najsunčaniji i najtopliji dan, savršen za izlet, sa temperaturom do 25 stepeni i minimalnim vjetrom. Nedjelja će biti najhladnija i najkišovitija sa jakim pljuskovima i temperaturom od samo 7 stepeni. U ponedjeljak će se temperature ponovo povisiti, ali će i dalje biti pljuskova. Nema upozorenja za narednih 7 dana.