Vremenska prognoza: Povećanje oblačnosti krajem dana

Nedžida Sprečaković
Oblacno vrijeme
Foto: RTV Slon

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugoj polovini dana, kiša se očekuje u Hercegovini i u Krajni, a do kraja dana, padavine se očekuje i u ostalim dijelovima.

Na planinama i slab snijeg. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13 stupnjeva.

