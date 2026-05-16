WhatsApp uskoro prestaje raditi na ovim telefonima

WhatsApp uskoro uvodi važnu promjenu koja će se odnositi na dio korisnika Android uređaja. Od 8. septembra 2026. godine aplikacija više neće raditi na starijim verzijama operativnog sistema, jer će podrška biti ograničena na uređaje koji imaju Android 6 ili noviju verziju.

Informaciju je objavio portal WABetaInfo, a korisnicima kojih se ova promjena tiče već stižu obavještenja unutar aplikacije. Oni koji ne reaguju na vrijeme mogli bi ostati bez pristupa WhatsAppu, ali i bez svojih podataka, prenosi Fenix.

Kako bi izbjegli moguće probleme, korisnicima se savjetuje da prije isteka roka naprave sigurnosnu kopiju razgovora, putem Google Drivea ili lokalno na uređaju. Na taj način poruke, fotografije i drugi sadržaji mogu se kasnije vratiti na novi ili ažurirani uređaj.

Drugi korak je provjera da li se postojeći telefon može nadograditi na noviju verziju Androida. Ukoliko to nije moguće, korisnicima preostaje prelazak na noviji model uređaja.

Bez tih koraka, WhatsApp nakon 8. septembra 2026. godine više neće funkcionisati na starijim Android telefonima.

Ova promjena ne odnosi se na korisnike Apple uređaja. WhatsApp će i dalje raditi na iPhoneima s iOS-om 15.1 ili novijim verzijama, kao i na iPadima s odgovarajućim iPadOS sistemom.

Razlog za ukidanje podrške starijim verzijama Androida je tehnološki razvoj aplikacije. Nove funkcije zahtijevaju jači hardver i savremeniji softver, dok stariji sistemi često ne mogu pratiti takve zahtjeve. Zbog toga razvojni timovi postepeno prestaju podržavati zastarjele platforme kako bi mogli uvoditi nove mogućnosti i poboljšavati sigurnost aplikacije.