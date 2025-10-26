Kako pročitati cijelu poruku na Whatsapp-u bez da otvorite aplikaciju?

Ako vam stalno pojavljivanje plavih kvačica i osjećaj da morate odmah odgovoriti izazivaju stres, postoji jednostavan trik koji vam može olakšati svakodnevnu komunikaciju. Naime, moguće je pročitati poruku na WhatsAppu bez da pošiljalac sazna da ste je otvorili.

Kako funkcioniše na Android uređajima

Korisnici Androida mogu iskoristiti widget aplikacije kako bi vidjeli cijeli tekst poruke bez otvaranja WhatsAppa.

Na početnom ekranu pritisnite i zadržite prst, zatim odaberite opciju Widgeti. Pronađite widget “4×2 WhatsApp” i postavite ga na željenu stranicu ekrana.

Nakon što ga dodate, možete ga povećati tako da se u njemu prikažu sve nepročitane poruke. Na taj način možete pročitati njihov sadržaj bez da aplikacija registruje da ste ih otvorili, pa pošiljalac neće vidjeti plave kvačice.

Rješenje za iPhone korisnike

Na iPhone uređajima widget ne funkcioniše na isti način kao na Androidu, ali postoji drugo rješenje.

Uđite u Settings > Privacy unutar WhatsApp aplikacije i isključite opciju Read Receipts (potvrde o čitanju).

Time sprječavate pojavu plavih kvačica za individualne razgovore, iako ova opcija ne važi za grupne chatove niti za glasovne poruke, gdje potvrde o čitanju i dalje ostaju vidljive.

Zašto je ovaj trik koristan

Ova jednostavna postavka pomaže vam da smanjite pritisak i stres koji često prati digitalnu komunikaciju.

Omogućava vam da poruku pročitate, razmislite o odgovoru i reagujete kad budete spremni, umjesto da osjećate obavezu da odmah odgovorite.

Posebno je korisna za one koji često primaju poruke na poslu ili su dio brojnih grupnih razgovora, jer donosi više kontrole i mira u svakodnevnoj komunikaciji.

