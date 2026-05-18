WhatsApp testira novu opciju: Poruke će nestajati nakon što ih korisnik pročita

WhatsApp testira novu opciju nestajućih poruka koje se automatski brišu nakon što ih primalac pročita, a funkcija je sada dostupna i određenom broju beta korisnika na iOS-u.

Kako navodi WABetaInfo, nova funkcija uočena je u beta verziji 26.19.10.72 aplikacije WhatsApp za iOS. WhatsApp je sličnu opciju već ranije počeo testirati na Android aplikaciji.

Riječ je o funkciji “After reading”, koja se nalazi unutar menija Default message timer, odnosno Message timer. Korisnici na iOS-u mogu odabrati da poruke nestanu nakon pet minuta, jednog sata ili dva sata od trenutka kada ih primalac pročita.

Ako poruka ostane nepročitana, automatski će nestati nakon 24 sata.

Nova opcija funkcioniše različito na uređaju pošiljaoca i primaoca. Na uređaju pošiljaoca poruka se briše nakon odabranog vremenskog perioda od slanja. Naprimjer, ako je poruka poslana u 10 sati, a trajanje “After reading” postavljeno na pet minuta, ona će s uređaja pošiljaoca nestati u 10:05.

Kod primaoca odbrojavanje počinje tek nakon što poruku pročita. Ako je poruka pročitana u 10:10, a postavljeno vrijeme je pet minuta, automatski će nestati u 10:15. Ukoliko je primalac ne pročita, poruka će biti izbrisana narednog dana u 10 sati.

WABetaInfo navodi da je funkcija trenutno dostupna samo dijelu beta korisnika WhatsAppa na iOS-u. Još nije poznato kada će ova opcija biti javno dostupna svim korisnicima Androida i iOS-a.