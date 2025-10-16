WhatsApp uvodi korisnička imena umjesto brojeva telefona

WhatsApp priprema veliku promjenu koja će korisnicima omogućiti korištenje platforme bez upotrebe broja telefona.

Nova opcija već je dostupna u testnoj verziji za Android, ali još uvijek nije poznato kada će biti omogućena svim korisnicima.

Dosad je za registraciju i povezivanje s drugim osobama bio potreban broj telefona, no uskoro će WhatsApp, po uzoru na aplikacije poput Telegrama i Signala, uvesti sistem korisničkih imena.

Umjesto dijeljenja broja telefona, korisnici će moći stupiti u kontakt jednostavnim unosom korisničkog imena, što će dodatno povećati privatnost i sigurnost komunikacije.

Mogućnost rezervacije korisničkih imena

Iako WhatsApp još nije službeno objavio datum uvođenja ove novosti, posljednje testne verzije za Android već pokazuju mogućnost rezervacije korisničkih imena. Kada opcija postane dostupna svim korisnicima, oni koji ranije rezervišu svoje ime moći će ga odmah koristiti.

Pravila za odabir imena su jasno definisana: korisničko ime ne smije počinjati s “www”, mora sadržavati barem jedno slovo (dozvoljena su samo mala slova), a može uključivati brojeve i tačke.

Prema procjenama portala GSM Arena, proći će još nekoliko mjeseci prije nego što ova opcija bude dostupna globalno. Do tada korisnici imaju dovoljno vremena da razmisle o željenom imenu i pripreme se za rezervaciju.

S obzirom na to da WhatsApp ima više od tri milijarde aktivnih korisnika, popularna imena mogla bi biti vrlo brzo zauzeta.