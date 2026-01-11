WhatsApp uvodi novu funkciju: Dopisivanje bez dijeljenja broja telefona?

Kompanija WhatsApp razvija novu funkciju koja bi korisnicima trebala omogućiti sigurniju i privatniju komunikaciju, posebno prilikom dopisivanja s nepoznatim osobama. Cilj ove novosti je smanjenje potrebe za dijeljenjem broja telefona, a rješenje se zasniva na uvođenju korisničkih imena.

Prema dostupnim informacijama, WhatsApp radi na sistemu dopisivanja putem korisničkih imena, što će omogućiti pronalazak drugih korisnika i započinjanje razgovora bez prethodnog spremanja njihovog broja u imenik. U takvim razgovorima telefonski brojevi neće biti vidljivi nijednoj strani, a korisničko ime će se prikazivati kao naziv chata, kao i u detaljima razgovora ispod profilne fotografije.

Ukoliko korisnik naknadno odluči sačuvati kontakt, telefonski broj će se, kao i do sada, prikazivati u informacijama o kontaktu. Iz WhatsAppa naglašavaju da se nivo sigurnosti neće mijenjati, te da će sve poruke, pozivi, glasovne poruke i dijeljeni sadržaji i dalje biti zaštićeni end-to-end enkripcijom. Umjesto brojeva telefona, u pozadini sistema koristit će se skriveni interni identifikatori, čime se dodatno štite lični podaci korisnika.

Nova funkcija je još u fazi razvoja i trenutno nije dostupna svim korisnicima. Otkrivena je u beta verziji WhatsAppa za Android, verzija 2.26.1.32, koja je dostupna putem Google Play Beta programa. Uvođenje korisničkih imena planirano je kao opcionalna mogućnost u nekoj od narednih nadogradnji aplikacije.