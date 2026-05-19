WOMEN 100 SHOP & SHOW okuplja najbolje iz svijeta ženskog biznisa

Platforma Žene u biznisu – Women 100 ove godine obilježava 15 godina rada na promociji uspješnih poslovnih žena u Bosni i Hercegovini i regionu. Tokom protekle decenije i po, položaj žena u poslovnom svijetu značajno se promijenio, a njihove poslovne inicijative i rezultati sve su vidljiviji u različitim oblastima. Tim povodom Poslovne novine organizuju sajam Women 100 Shop & Show, kao još jedan način predstavljanja i podrške ženskom poduzetništvu.

“Women 100 ima dvije komponente. Prva je Women 100 Shop & Show expo, prvi potrošački sajamn namijenjen ženama, brendovima i idejama sa preko 100 izlagača, 500 brendova iz BiH i regiona. Drugi dio je Woman impact night, svečana dodjela priznanja za žene preduzetnice BiH i regiona koje su zaslužile posebnu pažnju i da im damu posebnu nagradu za doprinos BiH ekonomiji.“ kazala je Slađana Kučković, izvršna direktorica Poslovnih novina.

Izlagači će 13. juna predstaviti proizvode iz različitih oblasti, među kojima su moda, kozmetika, gastronomija, tehnologija, dizajn, zdravlje i roditeljstvo. Kako je istaknuto, veličina biznisa ili obim poslovanja nisu presudni kriteriji za učešće, ali je važno da proizvodi budu namijenjeni ženama. Događaj će biti zaokružen programom Women 100 Impact Night.

„Tu večer dodjeljujemo 15 nagrada ženama koje su svojim radom oblikovale poslovnu realnost u regionu. Ono što je posebno jeste da prvi put dodjeljujemo tri priznanja u kategoriji „nagrada za rodno odgovorno liderstvo“ u saradnji sa UN Women u BiH.“ ističe Kučković.

Projekti Poslovnih novina poput Women 100 usmjereni su na Bosnu i Hercegovinu, region i evropsko tržište, s ciljem jačanja povezivanja i saradnje među privrednicima.

„Naše izlagačice su upravo što iz BiH tako i iz susjednih zemalja. Zaista smo nekako gledali da to bude regionalni sajam. Učesnice na Woman Impact Nights su dame iz cijele regije.“ dodaje Kučković.

Sajam Women 100 Shop & Show expo održat će se 13. i 14. Juna u Hotelu Hills, a ulaz je besplatan za sve zainteresovane goste.