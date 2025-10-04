Zajimović: Vakufska direkcija snažno podržava Medžlis IZ Bratunac

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini snažno je osudila odluku odbornika Skupštine opštine Bratunac koji su odbili razmatrati zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Bratunac za izmjene regulacionog plana, kojim je bila planirana izgradnja vakufskog objekta u blizini gradske džamije.

Direktor Vakufske direkcije IZ u BiH, Senaid Zajimović, ocijenio je da je riječ o još jednom primjeru diskriminatorskog odnosa prema Islamskoj zajednici i njenoj imovini.

– „Odluka odbornika Skupštine opštine Bratunac da odbiju razmatranje zahtjeva Medžlisa Islamske zajednice za izmjene regulacionog plana još je jedan u nizu dokaza diskriminatorskog odnosa prema Islamskoj zajednici i njenoj imovini“, kazao je Zajimović u izjavi za Fenu.

Pojašnjava da je riječ o vakufskom zemljištu koje „po zakonu i ustavu pripada Islamskoj zajednici, a koje želimo koristiti za projekte od opće društvene koristi – poslovne i stambene objekte, sportsko-rekreativne sadržaje i prostore koji će služiti svim građanima Bratunca“.

– „Umjesto podrške razvoju lokalne zajednice i otvaranju novih prilika za sve, donesena je odluka kojom se šalje poruka isključivosti i netolerancije“, dodao je.

Zajimović je istakao da vakuf nije privatno vlasništvo, već javno dobro.

– „Vakuf nije i nikada nije bio privatno vlasništvo – on je javno dobro, namijenjeno svim generacijama i svim ljudima. Njegovo osporavanje znači blokiranje ekonomskog i društvenog razvoja cijelog grada“, poručio je.

Vakufska direkcija, dodao je, nastavlja pružati punu podršku Medžlisu Islamske zajednice Bratunac i neće odustati od institucionalne borbe za povratak i zaštitu vakufske imovine.

– „Vakufi su dio identiteta Bošnjaka, ali i bogatstvo cijele Bosne i Hercegovine. Uvjereni smo da će na kraju pravda biti na strani zakona i jednakopravnosti, a diskriminatorske odluke biti pobijeđene“, zaključio je Zajimović.

Reagujući na odluku Skupštine, zastupnik u Narodnoj skupštini RS Ramiz Salkić (SDA) kazao je da su odbornici „pokazali da su protiv razvoja i ljepše uređenog grada“.

– „Njihov diskriminatorski pristup neće promijeniti našu orijentaciju ka ljepšem i razvijenijem gradu u kojem će svi njegovi stanovnici imati jednaka prava i jednake mogućnosti“, poručio je Salkić.

Predstavnici Medžlisa IZ Bratunac godinama pokušavaju ostvariti pravo na korištenje vakufske imovine – ukupno 64 duluma zemljišta u blizini gradske džamije.

– „Ne tražimo ništa tuđe, već pravo da koristimo ono što je naše. Želimo graditi objekte koji će koristiti i Bošnjacima i Srbima i svima koji ovdje žive“, navode iz Medžlisa, podsjećajući da su se ranije susreli i s otvorenim odbijanjem saradnje.

– „U februaru ove godine rečeno nam je otvoreno da ‘ništa islamsko ne može biti prisutno u Bratuncu’. Imamo izrađen regulacioni plan, ali nismo dobili ni dovoljan broj glasova da se naš prijedlog stavi na dnevni red. To je potpuno ignorisanje naših prava“, istakli su iz Medžlisa Islamske zajednice Bratunac.