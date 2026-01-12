Zakon o ukidanju „bijelog hljeba“ ponovo pred zastupnicima FBiH

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Amir Purić zatražio je dopunu dnevnog reda 28. redovne sjednice, predlažući da se po skraćenom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.

U zahtjevu od 9. januara 2026. godine Purić se pozvao na član 100. Poslovnika o radu, navodeći da bi ovaj prijedlog trebalo razmatrati na istoj sjednici na kojoj će se raspravljati i o budžetu Federacije BiH za 2026. godinu te zakonu o njegovom izvršavanju, zbog direktne povezanosti tih akata.

Kako je navedeno, zakon su u proceduru još u maju 2025. uputili Purić, Damir Nikšić, Admir Čavalić i Slaven Raguž, a cilj predloženih izmjena je ostvarivanje višemilionskih ušteda u federalnom budžetu.

Jedan od predlagača, Damir Nikšić, ranije je poručio da se zakonom ide ka ukidanju tzv. „bijelog hljeba“ te smanjenju i stabilizaciji plata izabranih i imenovanih zvaničnika. Poseban akcenat stavljen je na način utvrđivanja osnovice za obračun plaća, koja bi se određivala nezavisno od zakona o izvršavanju budžeta, kako bi se jasnije sagledali fiskalni efekti predloženih izmjena.