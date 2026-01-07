Zaprimljeno 1500 prijava za kršenje radničkih prava u FBiH

Putem platforme Vlade Federacije Bosne i Hercegovine „Zaštita radnika“, koja omogućava radnicima i građanima da anonimno i sigurno prijave moguće zloupotrebe u ostvarivanju radničkih prava u Federaciji BiH, do sada je zaprimljeno oko 1.500 prijava.

Platforma je dostupna na zvaničnoj internet stranici Vlade Federacije BiH.

Ovaj mehanizam uveden je krajem februara prošle godine s ciljem da radnicima pruži jednostavan i pouzdan način prijavljivanja poslodavaca koji ne poštuju zakonska prava zaposlenih. U kratkom periodu platforma je postala važan institucionalni kanal putem kojeg se glas radnika, dugo zanemarivan, konačno čuje i rezultira konkretnim reakcijama nadležnih organa.

Stalan priliv novih prijava ukazuje na dugogodišnju prisutnost nepravilnosti u oblasti radničkih prava, ali i na činjenicu da su radnici dobili mehanizam u koji imaju povjerenje. Prema analizi zaprimljenih prijava, najčešće se ukazuje na obavezu vraćanja dijela plate nakon uplate na račun, isplatu dijela zarade u gotovini, neisplaćivanje minimalne plate, toplog obroka i naknade za prevoz, kao i neplaćanje zakonskih doprinosa.

Sve prijave Vlada Federacije BiH prosljeđuje nadležnim institucijama, Poreznoj upravi Federacije BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, koje u skladu sa svojim ovlaštenjima provode kontrole. U slučajevima gdje su utvrđene nepravilnosti, izrečene su mjere za njihovo otklanjanje i odgovarajuće sankcije.

Ovim aktivnostima štite se prava radnika, ali se istovremeno doprinosi stvaranju poštenijeg poslovnog ambijenta, u kojem su poslodavci koji posluju zakonito zaštićeni od nelojalne konkurencije i narušenih tržišnih uslova.

Vlada Federacije BiH najavljuje nastavak unapređenja zaštite radničkih prava kroz jačanje inspekcijskih kapaciteta, bolju saradnju institucija i dodatno osnaživanje kontrolnih mehanizama, s ciljem suzbijanja sive ekonomije koja direktno utiče na visinu plata, penzioni i zdravstveni sistem, ali i ukupni razvoj Federacije BiH.

Ističe se da je ovo prvi saziv Vlade Federacije BiH koji sistemski i odlučno pristupa zaštiti radnika kroz uspostavu funkcionalnih, brzih i sigurnih kanala za prijavu nepravilnosti. Pokretanjem platforme „Zaštita radnika“, intenziviranjem inspekcijskog nadzora i konkretnim institucionalnim djelovanjem, jasno je poručeno da kršenje radničkih prava više neće prolaziti bez reakcije i posljedica.