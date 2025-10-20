Zašto bi trebali čistiti svoju četkicu za zube češće?

Ali Huremović
Zašto bi trebali čistiti svoju četkicu za zube češće

Četkica za zube, iako izgleda bezazleno, u sebi krije pravu malu koloniju mikroorganizama. Istraživanja pokazuju da se na njoj može nalaziti između milion i 12 miliona bakterija i gljivica različitih vrsta, uključujući i viruse. One se hrane ostacima hrane, pljuvačkom i ćelijama kože koje svakodnevno unosimo u usnu šupljinu.

Najviše mikroba potiče iz naših usta, ali i s ruku te iz okoline u kojoj četkicu držimo. Čak i potpuno nova četkica može sadržavati bakterije, pokazala su istraživanja provedena u Brazilu. Međutim, najveći problem nastaje u kupaonicama, gdje se zrak često ispunjava sitnim kapljicama vode i bakterija, posebno nakon ispiranja toaleta.

Svaki put kada pustimo vodu u toaletu, u zrak se podiže oblak mikroskopskih čestica koji može doseći i do metar i po visine, prenoseći bakterije poput  Escherichije coli i viruse gripe ili norovirusa. Ako je četkica u blizini, ti mikroorganizmi lako mogu završiti na njenim vlaknima.

Zato stručnjaci savjetuju: držite četkicu dalje od toaleta, spuštajte dasku prije puštanja vode i povremeno dezinficirajte četkicu toplom vodom ili rastvorom za ispiranje usta.

Iako većina bakterija s četkica nije opasna, higijena ovog predmeta svakako ne bi smjela biti zanemarena jer ono što svakodnevno stavljamo u usta zaslužuje da bude čisto.

pročitajte i ovo

Vijesti

Skočibušić: U porastu broj oboljelih od gripe i covida-19

Istaknuto

JKP Komunalac nastavlja voditi brigu o higijeni saobraćajnica u Tuzli

Istaknuto

Koliko su bazeni sigurni za kupanja?

Vijesti

Tržište higijenskih proizvoda u BiH pod pritiskom inflacije i migracije stanovništva

Istaknuto

Povoljni vremenski uslovi: U toku čišćenje korita rijeke Jale

Istaknuto

Uspješna godina iza JKP “Komunalac”, nova oprema, veće plate radnicima

Magazin

Priča iza legendarne pjesme „Bacila je sve niz rijeku“

Magazin

Kvar na Amazon Web Services uzrokovao pad brojnih aplikacija i web stranica širom svijeta

Magazin

Želite sakriti razgovor u Viber-u, evo i kako

Magazin

Predmeti kojih se s nostalgijom sjećamo: Kako je izgledalo odrastanje prije 1980. godine

Magazin

Popodnevne navike koje mogu narušiti zdravlje mozga

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]