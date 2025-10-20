Zašto bi trebali čistiti svoju četkicu za zube češće?

Četkica za zube, iako izgleda bezazleno, u sebi krije pravu malu koloniju mikroorganizama. Istraživanja pokazuju da se na njoj može nalaziti između milion i 12 miliona bakterija i gljivica različitih vrsta, uključujući i viruse. One se hrane ostacima hrane, pljuvačkom i ćelijama kože koje svakodnevno unosimo u usnu šupljinu.

Najviše mikroba potiče iz naših usta, ali i s ruku te iz okoline u kojoj četkicu držimo. Čak i potpuno nova četkica može sadržavati bakterije, pokazala su istraživanja provedena u Brazilu. Međutim, najveći problem nastaje u kupaonicama, gdje se zrak često ispunjava sitnim kapljicama vode i bakterija, posebno nakon ispiranja toaleta.

Svaki put kada pustimo vodu u toaletu, u zrak se podiže oblak mikroskopskih čestica koji može doseći i do metar i po visine, prenoseći bakterije poput Escherichije coli i viruse gripe ili norovirusa. Ako je četkica u blizini, ti mikroorganizmi lako mogu završiti na njenim vlaknima.

Zato stručnjaci savjetuju: držite četkicu dalje od toaleta, spuštajte dasku prije puštanja vode i povremeno dezinficirajte četkicu toplom vodom ili rastvorom za ispiranje usta.

Iako većina bakterija s četkica nije opasna, higijena ovog predmeta svakako ne bi smjela biti zanemarena jer ono što svakodnevno stavljamo u usta zaslužuje da bude čisto.