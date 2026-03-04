Zašto vam reklame “pogode” misli: Slučajnost ili digitalno praćenje

Sigurno vam se barem jednom dogodilo da razgovarate s prijateljem o nekom proizvodu, a već nekoliko sati kasnije ista stvar vam se pojavi kao sponzorisana objava na društvenim mrežama. Mnogi tada pomisle da ih pametni telefon potajno prisluškuje.

Tehnološke kompanije poput Googlea i Mete odbacuju takve tvrdnje i navode da ne koriste zvučne zapise uživo za ciljano oglašavanje. Ipak, preciznost reklama često djeluje previše tačno da bi bila slučajna, pa se nameće pitanje šta se zapravo dešava u pozadini.

Stručnjaci objašnjavaju da sistemi za oglašavanje danas ne moraju koristiti mikrofon kako bi “pogodili” interes korisnika. Umjesto toga, oslanjaju se na napredne algoritme koji analiziraju ogromne količine podataka, od upita u pretraživaču i historije lokacija do aplikacija koje koristite i sadržaja na kojem se zadržavate dok skrolate. Ako ste, na primjer, gledali videozapise o određenoj temi ili pretraživali slične proizvode, algoritam može predvidjeti šta bi vas moglo zanimati i prije nego što to izgovorite naglas.

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost ističu da bi neprekidno snimanje i obrada zvuka za milijarde korisnika bilo izuzetno skupo, pravno rizično i teško sakriveno od regulatora. Ipak, glasovni asistenti, poput Google Assistanta ili Sirija, stalno osluškuju takozvane “riječi za buđenje”. Iako nema dokaza da se ti podaci koriste za oglašavanje, činjenica da se određeni zvučni zapisi prikupljaju kod dijela korisnika izaziva nelagodu.

Važnu ulogu ima i povezivanje uređaja putem iste kućne Wi-Fi mreže. Marketing sistemi mogu prepoznati da više uređaja pripada istom domaćinstvu i na osnovu toga prilagoditi reklame. Ako je neko u vašem domu pretraživao određeni proizvod, moguće je da će se oglas uskoro pojaviti i na vašem telefonu.

Stručnjaci savjetuju da korisnici pregledaju dozvole aplikacija, posebno pristup mikrofonu, isključe historiju lokacije gdje je moguće, ograniče personalizaciju oglasa i redovno brišu kolačiće. Korištenje pretraživača usmjerenih na privatnost i dodatnih alata za zaštitu podataka može smanjiti količinu informacija koje algoritmi koriste za profiliranje.

Bez obzira na to da li je riječ o stvarnom prisluškivanju ili naprednom predviđanju na osnovu podataka, jasno je da digitalni tragovi koje svakodnevno ostavljamo imaju veliku vrijednost za oglašivače, a briga o privatnosti postaje sve važnija tema u savremenom društvu.