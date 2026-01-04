Zastoj na relaciji Tuzla–Srebrenik zbog obilnih snježnih padavina

RTV SLON
Zastoj na putu Tuzla - Srebrenik/ Foto: Čitalac

Na magistralnom putu Tuzla – Srebrenik danas je došlo do višekilometarskog zastoja u saobraćaju zbog obilnih snježnih padavina koje su zahvatile ovo područje.

Kako nam javlja čitalac, vozači se suočavaju s izrazito otežanim uslovima vožnje, a duge kolone vozila formirane su na više dionica ove magistralne saobraćajnice.

Prema informacijama s terena, intenzivan snijeg otežava čišćenje kolovoza, dok su pojedina teretna vozila imala probleme s kretanjem na uzbrdicama, što je dodatno usporilo i onako otežan saobraćaj.

Iz policije apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na cesti, koriste obaveznu zimsku opremu i, ukoliko je moguće, odgode putovanja dok se stanje ne normalizuje. Također se preporučuje pojačan oprez zbog smanjene vidljivosti i moguće poledice na kolovozu.

