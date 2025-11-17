Zaustavljena stara praksa, zaštita ličnih podataka građana BiH ulazi u novu fazu

Zaštita ličnih podataka našla se u središtu reforme koju je Agencija IDDEEA stavila u prioritet. U prvoj rečenici naglašeno je da se zaštita ličnih podataka od ovog trenutka provodi po pravilima koja su u potpunosti usklađena s evropskim standardima. To znači da je završena dugogodišnja praksa prema kojoj su advokati i privatne firme iz drugih država direktno dolazili do podataka građana BiH radi naplate prekršaja.

Iz Agencije poručuju da je novi Zakon o zaštiti ličnih podataka, usklađen s GDPR regulativom, donio potpunu promjenu u načinu rada. Godinama su hiljade zahtjeva mjesečno završavale u sistemu mimo jasnih procedura, što je otvaralo prostor za zloupotrebe i nanosilo finansijsku štetu građanima. Ta praksa je sada zaustavljena i više nije moguće da ijedan strani advokat ili privatna firma dobije podatke građana direktno od IDDEEA, kao što se ranije dešavalo.

Ubuduće će se svaki zahtjev u vezi sa prekršajima počinjenim u inostranstvu slati isključivo putem mehanizama međunarodne pravne pomoći. Time se vraća red u proces razmjene podataka, jer Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći propisuje da se komunikacija odvija samo između nadležnih državnih institucija, prvenstveno ministarstava pravde i tijela ovlaštenih za takve postupke.

Iz Agencije naglašavaju da će se svaki član ovog zakona dosljedno primjenjivati. Za građane, to znači snažniji nivo zaštite, sigurniji protok podataka i jasne granice koje sprječavaju iznošenje informacija bez kontrole. Novi sistem je uveden kako bi se osiguralo da podaci ostanu zaštićeni, dok država preuzima potpunu odgovornost za način na koji se njima upravlja.

Ovaj potez označava važnu promjenu u institucionalnoj praksi i pokazuje da se standardi potrebe i sigurnosti građana stavljaju iznad prakse koja je godinama prolazila bez ozbiljnih ograničenja.