Forto i Badnjević: Evropska komisija treba prepoznati stvarni digitalni napredak BiH

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Almir Badnjević uputili su pismo Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj komisiji u Briselu, tražeći da se u procesu evropskih integracija prepozna stvarni, tehnički napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u oblasti digitalne transformacije.

Forto i Badnjević ističu da je ocjena Evropske komisije iz Izvještaja o proširenju za 2025. godinu, prema kojoj u BiH nije bilo napretka u ovoj oblasti, nepravedna i ne odražava stvarno stanje na terenu.

„Bosna i Hercegovina danas ima digitalnu infrastrukturu koja funkcionira po evropskim standardima,“ poručili su u pismu.

Kroz projekte realizovane u posljednje dvije godine, Agencija IDDEEA je, prema navodima, uspostavila gotovo sve elemente koje propisuje evropski okvir za digitalni identitet. Uključuje to i nacionalnu digitalnu identifikaciju (e-ID) usklađenu s EU regulativom eIDAS, kvalifikovani elektronski potpis (QE Sign) i mobilni identitet (e-IDDEEA).

Također, uspostavljena je interoperabilna platforma za razmjenu podataka između institucija pod nazivom DataXChange, prva faza digitalnog novčanika (Digital Wallet) uz podršku Delegacije EU i GIZ-a, te savremeni centar za personalizaciju i sigurnu pohranu podataka u Banjoj Luci koji zadovoljava najviše sigurnosne i ISO standarde Evropske unije.

Forto i Badnjević smatraju da trenutni način ocjenjivanja Evropske komisije ne uzima u obzir rezultate na terenu, već isključivo zakonski okvir. Na taj način, kako navode, institucije koje su tehnički ispred propisa ostaju uskraćene za priznanje koje zaslužuju.

„Vrijeme je da ocjene o napretku prepoznaju stvarne rezultate na terenu, jer Bosna i Hercegovina ima jednu od najsavremenijih digitalnih infrastruktura u regionu“, poručili su.

Iako su tehnički standardi dostignuti, istaknuli su da Bosna i Hercegovina mora što prije usvojiti zakone koji će omogućiti i formalno usklađivanje s evropskim regulativama.

„Naša digitalna budućnost više nije pitanje potencijala, već priznanja. Institucije poput IDDEEA-e pokazuju da BiH može ispuniti najviše evropske standarde kada im se pruži prostor da rade. Sada je na Evropskoj komisiji da prepozna taj napredak“, zaključili su Forto i Badnjević.