Završeni radovi na cjevovodu, uredna isporuka vode

U pojedinim dijelovima Tuzle jutros su bili izvođeni radovi na sanaciji kvarova na cjevovodu, zbog čega je došlo do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju.

Radovi koji su se izvodili u ulicama Branislava Nušića i Gine Herman, kao i u ulici Amalije Lebeničnik i dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče, uspješno su završeni u prijepodnevnim satima.

Iz JKP Vodovod i kanalizacija potvrđeno je da je nakon okončanja sanacija vodosnabdijevanje na području grada Tuzle u potpunosti uredno i stabilno, te da trenutno nema planiranih niti neplaniranih obustava u isporuci vode. Građani se mogu nesmetano koristiti vodom u svim dijelovima grada.