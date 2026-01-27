Završeni radovi na cjevovodu, uredna isporuka vode

Nedžida Sprečaković
Zgrada tuzlanskog vodovoda/ Tuzla servis
Foto: RTV Slon

U pojedinim dijelovima Tuzle jutros su bili izvođeni radovi na sanaciji kvarova na cjevovodu, zbog čega je došlo do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju.

Radovi koji su se izvodili u ulicama Branislava Nušića i Gine Herman, kao i u ulici Amalije Lebeničnik i dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče, uspješno su završeni u prijepodnevnim satima.

Iz JKP Vodovod i kanalizacija potvrđeno je da je nakon okončanja sanacija vodosnabdijevanje na području grada Tuzle u potpunosti uredno i stabilno, te da trenutno nema planiranih niti neplaniranih obustava u isporuci vode. Građani se mogu nesmetano koristiti vodom u svim dijelovima grada.

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: Dio jednog naselja bez vode, sanacija kvara tokom dana

Tuzla i TK

Visoke temperature i suša mogle bi dovesti do redukcije vode u...

Istaknuto

Tuzla servis: Više ulica i naselja bez vode zbog kvara

Istaknuto

Tuzlanski Vodovod u narednu godinu ulazi sa planovima za velike projekte

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode zbog kvara na cjevovodu

Istaknuto

Tuzla servis: Jedna ulica bez vode zbog kvara na cjevovodu

Vijesti

FERK utvrdio cijenu električne energije za februar

Vijesti

Miralem Pjanić se oprostio od fudbala emotivnom porukom

Vijesti

Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježen u Tuzli

Vijesti

Predsjedništvo BiH o statusu BHRT-a, donijeti i zaključci

Vijesti

Francuska zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]