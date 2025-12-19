Završeno uređenje pješačko-biciklističke staze na Majevici

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica završila je radove na uređenju terena pješačko-biciklističke staze dužine tri kilometra, smještene na obroncima Majevice, na dionici od Lovačkog doma do igrališta Zeleni kamen.

Na ovaj način naš grad je obogaćen još jedanim značajnim turističkim potencijalom, koji će imati višestruki značaj kako za lokalnu, tako i širu zajednicu, te za građane Tuzle i turiste koji sve više traže prirodne oaze pogodne za odmor, rekreaciju i unapređenje zdravlja.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica zahvaljuje se građanima lokalne zajednice na pomoći i podršci tokom realizacije projekta, a sve ostale pozivaju da koriste njegove pogodnosti te da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju prirodnog okruženja u ovom dijelu našeg grada.