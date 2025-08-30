Zbog kiše izmijenjen program obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić
Institut za nestale osobe BiH
Foto: Ilustracija

U Tuzli se danas održava glavna manifestacija povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, ali je zbog nepovoljnih vremenskih uslova došlo do djelimične izmjene programa. Planirana šetnja od spomenika Ismeta Mujezinovića i Meše Selimovića do Trga slobode otkazana je zbog kiše.

Glavni dio manifestacije bit će održan u dvorani Kaleidoskop, gdje će se prisutnima obratiti predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, a program će upotpuniti i umjetnički segmenti u izvedbi glumice Emine Muftić i balerine Lejle Bajramović.

Organizatori podsjećaju da se pod motom “Jedan dan sjećanja, cijeli život čekanja” i ove godine šalje snažna poruka podrške porodicama nestalih te pozivaju građane da prisustvom daju doprinos očuvanju kulture sjećanja.

