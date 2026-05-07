Zbog korištenja tuđe vozačke dozvole završio na sudu

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu koju je Tužilaštvo KS podiglo protiv Kenana Gazibare, a tereti se za nedozvoljeno korištenje ličnih podataka i ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Prema navodima optužnice, on je u oktobru 2022. godine u Sarajevu, bez pristanka druge osobe, koristio njene lične podatke tako što je popunio i potpisao zahtjev za dostavljanje podataka o identitetu.

Zahtjev je potom dostavljen policijskoj stanici u Kaknju, nakon čega je izdat prekršajni nalog na ime oštećene osobe.

Optužnicom se Gazibara tereti i da je koristio podatke i broj vozačke dozvole osobe čija je vozačka dozvola ranije poništena, jer je bio prijavljen njen gubitak.

Za glavni pretres postupajući tužilac predložio je saslušanje dva svjedoka, vještaka grafološke struke, kao i izvođenje oko 30 materijalnih dokaza, saopćeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.