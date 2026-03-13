Zbog ove greške pri kuhanju tjestenine unosite mnogo više kalorija

Tjestenina je jedan od najčešćih i najjednostavnijih obroka koji mnogi redovno pripremaju, čak i kada pokušavaju smršaviti, ali lični trener Tom Hull upozorava da mnogi ljudi prave grešku prilikom njenog kuhanja zbog koje unose znatno više kalorija nego što misle.

Hull je na društvenim mrežama objasnio da problem najčešće nastaje zbog pogrešnog mjerenja porcije tjestenine, jer mnogi ne razlikuju količinu suhe i kuhane tjestenine navedene na pakovanju.

„Na pakovanju možete vidjeti da 75 grama suhe tjestenine obično daje oko 180 grama kuhane tjestenine“, rekao je Hull, dodajući da ljudi često preskoče to objašnjenje i pogrešno protumače podatke o kalorijama.

Kako navodi, mnogi misle da se vrijednost kalorija odnosi na 180 grama suhe tjestenine, pa upravo toliku količinu i izmjere prije kuhanja.

„Ljudi izmjere 180 grama suhe tjestenine i misle da je to oko 286 kalorija, ali zapravo bi trebali uzeti 75 grama suhe tjestenine jer se ona tokom kuhanja širi“, pojasnio je.

Hull je u videu pokazao razliku između porcije od 75 grama i 180 grama suhe tjestenine, naglašavajući da pogrešno odmjerena porcija nakon kuhanja može imati i više od 600 kalorija.

Zbog toga savjetuje da se uvijek mjeri količina suhe tjestenine prije kuhanja, jer pravilno određena porcija može pomoći u kontroli unosa kalorija i lakšem održavanju tjelesne težine.