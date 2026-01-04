Zbog snijega poremećen avio saobraćaj na Aerodromu Tuzla i drugim aerodromima

RTV SLON
Aerodrom Tuzla/ Nove aviolinije, više putnika: Aerodromi u BiH bilježe snažan rast/ Na Aerodromu Tuzla uhapšen državljanin BiH tražen zbog teških krivičnih djela
Foto: RTV Slon/ Aerodrom Tuzla

Podaci sa Aerodroma Tuzla pokazuju da je današnji avio-saobraćaj poremećen zbog sniježnih padavina.

Kod dolazaka let W64298 iz Dortmunda formalno je označen kao DELAYED, ali uz napomenu da je očekivano vrijeme i dalje 12:00. To obično znači da avion kasni u polasku ili dolasku, ali još nije precizirano novo vrijeme slijetanja, odnosno aerodrom nema potvrđenu izmjenu termina.

Let W64294 iz Basela preusmjeren je za Budimpeštu.

Let W64279 za Memmingen, planiran u 12:35, trenutno je označen kao DELAYED, uz napomenu da se i dalje očekuje u istom terminu. To znači da putnici trebaju biti spremni na moguće dodatno čekanje, jer se status može promijeniti u svakom trenutku.

Ukratko, podaci govore da je današnji operativni dan na Aerodromu Tuzla nestabilan, s kašnjenjima, jednim preusmjerenim letom i promjenama u polascima. Također, zbog snijega odloženi su letovi sa Aerodroma Sarajevo i Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu.

Putnicima se u ovakvim situacijama savjetuje da redovno prate obavijesti aerodroma i avio-kompanije, jer se statusi mogu brzo mijenjati, naročito u zimskim uslovima ili kod zagušenja u evropskom zračnom prostoru.

