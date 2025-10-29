Zdravo! edukacija u Tuzli okupila nastavnike posvećene zdravijoj ishrani djece

Nedžida Sprečaković
U Tuzli je održana edukativna radionica programa Zdravo!, koji je dio globalne inicijative Nestlé for Healthier Kids. Radionica je okupila 44 učitelja i nastavnika iz 22 osnovne škole s područja Tuzlanskog kantona, koji su imali priliku unaprijediti svoja znanja i dodatno osnažiti djecu u usvajanju zdravih prehrambenih navika.

Radionicu su vodile Larisa Helić i Nejra Hodžić, članice Udruženja za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini, uz podršku Koraljke Novine-Brkić, regionalne nutricionistkinje kompanije Nestlé.

Fokus edukacije bio je na značaju pravilne ishrane i zdravih životnih navika, uz praktične savjete koji se lako mogu primijeniti u svakodnevnom životu.

Škole će sada imati priliku pokazati stečena znanja kroz takmičenje, a najuspješnije očekuju novčane nagrade u obliku vaučera za nabavku opreme i školskih potrepština. Pobjedničke škole odabrat će stručni žiri sastavljen od nutricionista i predstavnika kompanije Nestlé, prema unaprijed definisanim kriterijima i pravilima bodovanja, uz jednaku šansu za sve učesnike.

“Ova edukacija nas je podsjetila na neke bitne stvari koje smo možda s vremenom zaboravili. Najkorisniji su bili savjeti o zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, a meni najzanimljiviji konkretni primjeri jelovnika. Svakako ćemo sudjelovati u programu i sviđa nam se što traje do kraja školske godine, pa ćemo imati vremena za različite aktivnosti s učenicima i povratak nekim izvornijim oblicima ishrane, ponašanja i fizičke aktivnosti”, kazala je Suzana Ostojić, profesorica engleskog jezika u Osnovnoj školi „Lipnica“.

Za sve zainteresovane učitelje i nastavnike osnovnih škola bit će održana i online edukacija 3. decembra 2025. godine, a prijaviti se mogu putem OVOG LINKA.

Podsjećamo, program Zdravo! već više od 15 godina inspiriše osnovce širom Bosne i Hercegovine da usvoje zdrave prehrambene navike. Do sada je svojim aktivnostima obuhvatio preko 55.000 učenika i 30.000 roditelja, nudeći im podršku, edukaciju i praktične alate za zdraviji životni stil.

