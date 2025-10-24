Zdravstveno stanje Tuzlaka: Više umrlih nego rođenih, epidemija morbila obilježila 2024. godinu

Zdravstveno stanje Tuzlaka u 2024. godini prema izvještaju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ukazuje na zabrinjavajuće trendove u demografiji i zdravlju stanovništva. Grad Tuzla ima 107.504 stanovnika, a prošle godine rođeno je 655 beba, dok je umrlo 1.237 osoba, što znači da je stopa prirodnog priraštaja iznosila minus 5,42 promila.

Stopa nataliteta iznosila je 6,09 promila, a mortaliteta 11,51 promil. Od ukupnog broja umrlih, više od 81 posto bili su građani stariji od 65 godina. Među vodećim uzrocima smrti dominiraju bolesti cirkulatornog sistema, endokrina i metabolička oboljenja, maligne bolesti i bolesti respiratornog sistema.

U toku 2024. godine zabilježeno je 107.692 slučaja oboljenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a najčešće dijagnoze bile su infekcije gornjih respiratornih puteva, povišen krvni pritisak i dijabetes tipa 2. Na bolničkom liječenju našlo se 12.196 građana Tuzle, a najveći broj hospitalizacija bio je na internim odjelima UKC-a Tuzla.

U okviru praćenja hroničnih nezaraznih bolesti registrovano je 100 novih slučajeva dijabetesa, tri slučaja bubrežne insuficijencije i 196 novih maligniteta, što prema Zavodu ukazuje na značajno opterećenje zdravstvenog sistema.

S druge strane, sistem nadzora nad zaraznim bolestima pokazuje da je u 2024. godini na području Tuzle registrovano 1.138 oboljelih, uz stopu obolijevanja od 138,7 na 10.000 stanovnika. Prijavljeno je 354 slučaja bolesti sličnih gripi i 56 bolničkih infekcija, a evidentirano je i osam smrtnih ishoda povezanih sa zaraznim oboljenjima.

Epidemija morbila obilježila je prošlu godinu sa 206 slučajeva u Tuzli, dok je potvrđeno i 20 slučajeva pertusisa te 19 slučajeva tuberkuloze. Enterokolitis je bio najčešće oboljenje koje se prenosi hranom i vodom.

Zabilježeno je 142 posjete osoba povrijeđenih od strane životinja, a u oblasti imunizacije Zavod navodi da je obuhvat djece obaveznom vakcinacijom ostao visok – preko 90 posto, iako je u revakcinacijama zabilježen manji pad.