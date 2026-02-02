ŽFK Sloboda 2024 obavio inicijalno testiranje igračica uoči priprema

Arnela Šiljković - Bojić

ŽFK Sloboda 2024 jučer je započeo pripreme za naredni takmičarski period provođenjem prvog inicijalnog testiranja igračica, koje predstavlja polaznu osnovu za planiranje rada u nastavku sezone.

Testiranje je realizovano u organizaciji kluba, a proveo ga je mr. sci. Mirza Demir, s ciljem da se dobiju što precizniji podaci o trenutnom nivou fizičke spreme svake igračice pojedinačno. Riječ je o standardnoj proceduri u savremenom trenažnom procesu, kojom se na početku priprema utvrđuje realno stanje i postavljaju mjerljivi okviri za dalji rad.

Tokom testiranja obavljena su mjerenja osnovnih antropometrijskih karakteristika, uključujući visinu i tjelesnu težinu, kao i procjene motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Igračice su prolazile kroz niz zadataka koji obuhvataju brzinu, snagu, izdržljivost i balans, uz dodatne parametre koji se koriste za praćenje sportskih performansi i opterećenja u treningu.

U klubu navode da će rezultati poslužiti kao temelj za izradu individualno prilagođenog plana priprema. Na osnovu prikupljenih podataka stručni štab će definisati intenzitet i strukturu treninga za svaku igračicu, kako bi se forma podizala postepeno i kontrolisano.

Ovakav pristup omogućava preciznije upravljanje trenažnim procesom, smanjenje rizika od povreda i bolje praćenje napretka kroz cijeli pripremni ciklus, uz jasan fokus na spremnost ekipe za izazove koji slijede u predstojećem takmičenju.

