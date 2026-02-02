ŽFK Sloboda 2024 obavio inicijalno testiranje igračica uoči priprema

ŽFK Sloboda 2024 jučer je započeo pripreme za naredni takmičarski period provođenjem prvog inicijalnog testiranja igračica, koje predstavlja polaznu osnovu za planiranje rada u nastavku sezone.

Testiranje je realizovano u organizaciji kluba, a proveo ga je mr. sci. Mirza Demir, s ciljem da se dobiju što precizniji podaci o trenutnom nivou fizičke spreme svake igračice pojedinačno. Riječ je o standardnoj proceduri u savremenom trenažnom procesu, kojom se na početku priprema utvrđuje realno stanje i postavljaju mjerljivi okviri za dalji rad.

Tokom testiranja obavljena su mjerenja osnovnih antropometrijskih karakteristika, uključujući visinu i tjelesnu težinu, kao i procjene motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Igračice su prolazile kroz niz zadataka koji obuhvataju brzinu, snagu, izdržljivost i balans, uz dodatne parametre koji se koriste za praćenje sportskih performansi i opterećenja u treningu.

U klubu navode da će rezultati poslužiti kao temelj za izradu individualno prilagođenog plana priprema. Na osnovu prikupljenih podataka stručni štab će definisati intenzitet i strukturu treninga za svaku igračicu, kako bi se forma podizala postepeno i kontrolisano.

Ovakav pristup omogućava preciznije upravljanje trenažnim procesom, smanjenje rizika od povreda i bolje praćenje napretka kroz cijeli pripremni ciklus, uz jasan fokus na spremnost ekipe za izazove koji slijede u predstojećem takmičenju.