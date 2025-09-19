ŽFK Sloboda 2024 predstavio ciljeve za novu sezonu

Primarni cilj Ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024 za ovu sezonu nije direktan ulazak u Premijer ligu, već masovan razvoj ženskog fudbala i afirmacija mladih talenata. Iz kluba navode da trenutno imaju blizu 50 registrovanih djevojčica u tri selekcije: seniorke, U-13 i U-15.

„Kada smo krenuli u ovaj projekat, krenuli smo sa jednom pozitivnom tendencijom rasta da omasovimo, što više djevojčica, da bude uključeno tu gdje sad u našem kompletnom klubu imamo blizu 50 djevojčica koje su registrovane u Komet sistemu i koje nastupaju u ove tri selekcije koje smo već naveli. Uprava kluba, odnosno Skupština kluba, nije zacrtala ove godine prioritet ulaska seniorske ekipe u Premijer ligu iz razloga što se baziramo i koristimo naše igračice, koje su izrastale kroz U13 i U15 i mnoge će nastupati za U15 seniorsku“, kazao je Emir Muratović, predsjednik ŽFK Sloboda 2024.

Iako ulazak u društvo najboljih nije primarni cilj, iz kluba navode da će ukoliko se ukaže prilika za pridruživanje Premijer ligi, ona biti iskorištena bez pretjeranog pritiska. U nedjelju igraju prvu utakmicu kod kuće protiv NK Inter Posušje, što se očekuje kao derbi Prve federalne lige.

„Nas očekuje utakmica protiv Inter Posušja s kojim smo imali jako čvrste, kvalitetne utakmice, s kojim smo se 2023. godine i direktno direktno borili za ulazak u Premijer ligu i tada smo i ušli. Mi ulazimo sa mladom, poletnom ekipom, grupom kadetkinja koja je dvije godine unazad igrala kadetsku Premijer ligu u kojoj su ostvarivali, iako dosta mlađe, veoma kvalitetne rezultate. Mogu biti ponosan što smo zadržali pet onih kvalitetnih seniorskih igračica iz prošle sezone i to da naglasim igračica koji su ponikle tu“, govori Armin Mujezinović, trener seniorske ekipe ŽFK Sloboda 2024.

Kapitenka Ajla Mujezinnović ističe da su djevojke vrijedno radile i da su spremne za utakmicu protiv posuške ekipe. Vjeruje da će, uz zalaganje i korektnu igru kao na treninzima, rezultat sigurno doći

„Djevojke vrijedno rade, već duži period i u zadnjih nekoliko sedmica se pripremamo direktno, isključivo samo za ovu utakmicu i vodimo brigu o svim detaljima koji mogu biti presudni u narednoj utakmici koja se odigrava u nedjelju. Smatram da ukoliko budemo onakve kakve smo na treningu, ukoliko budu cure raspoložene i ako budemo igrale korektno i kako smo do sad radile da rezultat sigurno neće izostati“, rekla je Ajla Mujezinović, kapitenka ŽFK Sloboda 2024.

Ženska ekipa svoju domaću utakmicu igra na stadionu NK Mramor u nedjelju u 16 sati. Takmičenje u Prvoj federalnoj ligi igraće se po trokružnom sistemu, sa završnicom koja će se igrati po Bergerovom sistemu.