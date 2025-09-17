ŽFK Sloboda 2024 Tuzla dočekuje Inter Posušje na startu nove sezone

Nova sezona Prve ženske lige Federacije BiH počinje ovog vikenda, a fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla u prvom kolu će ugostiti ekipu NK “Inter” Posušje. Utakmica je zakazana za nedjelju, 21. septembar 2025. godine, na Stadionu NK Mramor, s početkom u 16:00 sati.

Tuzlanska ekipa je u pripremnom periodu odigrala nekoliko kontrolnih mečeva, u kojima su uigravani taktički detalji i slagani segmenti igre, što je bila dobra provjera pred start prvenstva.

Iz kluba poručuju da u novu sezonu ulaze s mnogo motiva i želje, te vjeruju da uz podršku s tribina mogu ostvariti dobar rezultat na otvaranju takmičenja.

Organizatori pozivaju ljubitelje fudbala, sportsku javnost i medije da svojim prisustvom podrže početak prvenstva i pruže podršku tuzlanskim fudbalerkama.