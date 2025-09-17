ŽFK Sloboda 2024 Tuzla dočekuje Inter Posušje na startu nove sezone

Jasmina Ibrahimović

Nova sezona Prve ženske lige Federacije BiH počinje ovog vikenda, a fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla u prvom kolu će ugostiti ekipu NK “Inter” Posušje. Utakmica je zakazana za nedjelju, 21. septembar 2025. godine, na Stadionu NK Mramor, s početkom u 16:00 sati.

Tuzlanska ekipa je u pripremnom periodu odigrala nekoliko kontrolnih mečeva, u kojima su uigravani taktički detalji i slagani segmenti igre, što je bila dobra provjera pred start prvenstva.

Iz kluba poručuju da u novu sezonu ulaze s mnogo motiva i želje, te vjeruju da uz podršku s tribina mogu ostvariti dobar rezultat na otvaranju takmičenja.

Organizatori pozivaju ljubitelje fudbala, sportsku javnost i medije da svojim prisustvom podrže početak prvenstva i pruže podršku tuzlanskim fudbalerkama.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla – 17. septembar kao dan oslobođenja i identiteta grada

Vijesti

Građani Kosova i dalje ne mogu u BiH: Političke blokade, vizne prepreke i stvarni problemi putnika

Vijesti

Rast cijena plemenitih metala

Vijesti

Tuzla: Prodata zaplijenjena imovina za veliki iznos novca

Vijesti

Nesreća u Brčkom: Otac nesretnim slučajem pregazio sina

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]