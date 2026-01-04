Zimska opasnost koju često ne primjećujemo: Snijeg i led s krovova

Dok poledica na trotoarima već predstavlja ozbiljan rizik za pješake, zimski dani donose još jednu, često zanemarenu opasnost – kretanje uz same rubove zgrada. Snijeg na krovovima, ledenice koje se formiraju iznad ulaza, ali i dijelovi fasada koji su zbog vlage i minusa oslabljeni, mogu se u svakom trenutku obrušiti na prolaznike.

Upravo zbog toga stručnjaci i nadležne službe savjetuju građanima da, kada god je to moguće, ne hodaju tik uz zgrade. Tokom perioda naglih temperaturnih promjena, led i snijeg se odvajaju s krovova bez upozorenja, a pad čak i manjeg komada leda može izazvati ozbiljne povrede glave, ramena ili kičme.

Hitne službe u zimskim mjesecima bilježe slučajeve povreda koje nisu nastale samo zbog klizanja, već i zbog pada ledenica i snijega. Posebno su rizični stariji objekti, zgrade s oštećenim fasadama i krovovima bez zaštitnih barijera, ali i ulazi u zgrade gdje se led najčešće zadržava.

Građanima se savjetuje da se kreću sredinom trotoara, da izbjegavaju mjesta ispod oluka i krovnih ivica, te da obrate pažnju na upozorenja i privremene ograde koje označavaju opasne zone. Nošenje kape ili kapuljače može pružiti minimalnu zaštitu, ali ne može spriječiti ozbiljne posljedice pada većih komada leda.

Zima traži veću pažnju, ne samo pod nogama, nego i iznad glave. Nekoliko metara dalje od zida često je sigurniji izbor nego hod uz samu zgradu, posebno u danima kada se snijeg topi i ponovo ledi.