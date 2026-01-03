Zimski dječiji program donosi viteške igre na Trg slobode

Najmlađe Tuzlanke i Tuzlaci imat će priliku da se odlično zabave u okviru Zimskog dječijeg programa, koji će se održati 3. i 4. januara 2026. godine na Trgu slobode u Tuzli, u terminu od 12 do 14 sati.

Kako su kazali iz Turističke zajednice grada Tuzle, mališane očekuje interaktivna postavka srednjovjekovnih viteških igara, uz animatore i raznovrsne sadržaje koji će jednako oduševiti djevojčice i dječake. Program je osmišljen tako da kroz igru, zabavu i druženje djeca upoznaju duh srednjeg vijeka na zanimljiv i pristupačan način.

Organizatori pozivaju roditelje da sa svojim mališanima posjete Trg slobode i uživaju u bogatom zimskom sadržaju namijenjenom najmlađima.