Ako tražite savremen komad nakita koji spaja moderni dizajn, historijske motive i unikatnu ručnu izradu, Zlatarna Korzo Tuzla je mjesto gdje počinje vaša priča

PRIČA O ZLATARNI KORZO

U potrazi za savršenim spojem tradicije i savremenog dizajna, Zlatarna Korzo Tuzla već decenijama stoji kao simbol bezvremenske elegancije i vrhunskog umijeća.

Od davne 1972. godine, Zlatarna Korzo Tuzla njeguje svoju obrtničku tradiciju i prepoznatljivu tehniku izrade nakita. Ono što je započelo kao mala zanatska radionica, danas je prepoznato ime koje spaja ručnu izradu, kvalitet i povjerenje.

Radionica ove zlatarne nije samo mjesto gdje se obnavljaju i popravljaju stari komadi nakita. To je prostor u kojem nastaju nova remek-djela, izrađena rukama iskusnih majstora i oblikovana znanjem i strašću prenošenom generacijama.

Svaki njihov komad nosi pečat tradicije, ali i moderni dodir – spoj prošlosti i budućnosti u jednom unikatnom dizajnu

NOVA GENERACIJA

Godine 2025. Zlatarna Korzo Tuzla je dobila svoju treću generaciju – nasljednike koji s ponosom nastavljaju dugogodišnji rad i porodičnu tradiciju.

Prva predstavnica nove generacije je Sarah Osmić, diplomirani dizajner savremenog nakita školovana u Italiji, gdje trenutno nastavlja i master studij na smjeru dizajna nakita. Njeno formalno obrazovanje donosi stručnost u analizi, interpretaciji i procjeni vrijednosti nakita, ali i potpuno novi pogled na njegovu umjetničku dimenziju.

Sarah svojim radom unosi osvježenje u Zlatari Korzo Tuzla– donosi nove koncepte, eksperimentiše s modernim materijalima i tehnikama, te kreira savremene komade nakita koji dobijaju novu estetsku i umjetničku vrijednost.

UMJETNOST RUČNE IZRADE

“Naši komadi nakita prepoznatljivi su po raznolikim tehnikama izrade, gdje se majstorski trag zauvijek utiskuje na plemenitoj površini zlata. Svaki prsten, narukvica ili ogrlica nose svoju priču – obogaćenu pažljivo biranim dragim i poludragim kamenjem koje naglašava ljepotu i unikatnost svakog dizajna.” naglašavaju iz renomirane i nadaleko poznate Zlatarne Korzo Tuzla, čiji nakit krasi dame iz cijelog svijeta.

Nerijetko su upravo njihovi unikatni komadi nakita i kolekcije dar koji se poklanja voljenima bez obzira gdje su, pa vrlo često u njihovoj zlatarni možete sresti kupce i znalce kvalitetnog, unikatnog i luksuznog nakita sa svih svjetskih adresa.

Zahvaljući njihovom pristupu u izradi nakita i koncepta koji spaja tradiciju, modernost i dizajn, nakit koji nastaje u vještim rukama njihovih majstora i majstorica postaje poklon koji se daruje sa ponosom, čime njihov unikatni nakit postaje dio porodičnih kolekcija koje se nasljeđuju i prenose sa koljena na koljeno.

Poseban doživljaj prilikom kupovine njihovog nakita daje i činjenica da se mogu kreirati i kolekcije, odnosno da se odabirom različitih pojedinačnih komada nakita mogu kombinarti posebni induvidualizirani kompleti, sa stalnom mogućnošću upotpuvanja kolekcije novim komadima čime ovaj nakit postaje samo vaša jedinstvena i orginalna priča.

Bez obzira da li tražite svečani, luksuzni komad ili suptilan detalj za svakodnevno nošenje, njihov tim majstora i dizajnera će se pobrinuti da pronađete ono što najbolje odgovara vašem autentičnom stilu i želji.

Uposlenici ovog nasjajnijeg tuzlanskog obrta uvijek su spremni da vam pomognu, posavjetuju vas i pruže sve potrebne informacije – uz ljubazan i posvećen pristup koji je prepoznatljiv za Zlatarnu Korzo Tuzla.

POSJETITE NAS

Zlatarna Korzo Tuzla, poznata i kao Zlatara Osmić, nalazi se u srcu Tuzle – grada koji odiše duhom Panonskih jezera i bogatom tradicijom.

📍 Naše poslovnice možete posjetiti na adresama:

Zlatarna Korzo Tuzla, Turalibegova 22 – kliknite za prikaz lokacije

Zlatarna Korzo 2, Tuzla,Miška Jovanovića 4 – kliknite za prikaz lokacije

📞 Za više informacija i upite, stojimo vam na raspolaganju:

Telefon: +387 35 257 042

Fix: +387 35 258 090

WhatsApp/Viber: +387 61 996 800

Facebook: https://www.facebook.com/zlatarnakorzotuzla

🔎 Potražite nas i online pod nazivom “Zlatarna Korzo Tuzla” i otkrijte svijet luksuznog nakita koji traje generacijama.