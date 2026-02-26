Zlatne plakete za Mirsadu Suljkanović Selimović i Lejlu Ferhatbegović Dizdarević

Selma Jatić
Zlatne plakete – Na svečanoj akademiji Karate saveza Bosne i Hercegovine, održanoj jučer u Sarajevu, trenerice i višestruke osvajačice evropskih i svjetskih medalja Mirsada Suljkanović Selimović i Lejla Ferhatbegović Dizdarević bile su među dobitnicama priznanja za svoj dugogodišnji rad i uspjehe.

Tom prilikom dodijeljena im je zlatna plaketa za vrhunske sportske rezultate i izuzetan doprinos razvoju karatea u seniorskoj konkurenciji.

Ovo priznanje predstavlja potvrdu kontinuiteta njihovog rada, posvećenosti sportu i značajnog doprinosa afirmaciji karatea u Bosni i Hercegovini.

