Zlato sve skuplje: Unca premašila 4.400 dolara

Adin Jusufović
zlato

Zlato je početkom sedmice snažno porasla, zabilježivši rast od 2,1 posto u odnosu na završetak prošle sedmice, usljed pojačanih globalnih političkih napetosti.

Jutros je unca zlata dostigla vrijednost od 4.421 dolar, odnosno oko 3.780 eura, što je za približno 90 dolara više u odnosu na cijenu zabilježenu u petak.

Do rasta cijena plemenitih metala došlo je nakon pogoršanja odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele, nakon što je Vašington tokom vikenda izveo vojnu operaciju u kojoj su uhapšeni predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga, te prebačeni u SAD radi suočavanja s krivičnim optužbama.

Američka intervencija u Venecueli, uz dodatne poruke i prijetnje predsjednika Donalda Trumpa upućene drugim državama, povećala je nesigurnost na tržištima, zbog čega su se investitori okrenuli zlatu kao sigurnoj investiciji.

Zlato je tokom prošlog mjeseca već dostiglo historijski maksimum, kada je cijena po unci iznosila 4.525,96 dolara.

Rast je zabilježen i na tržištu srebra, čija je cijena u ponedjeljak porasla za gotovo četiri posto, dosegnuvši 75,5 dolara po unci.

