Zmajevi pred ključnim mečevima, u slučaju baraža neće moći igrati s jednom ekipom iz regiona

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine do kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo očekuju tri meča, i to protiv Kipra i Austrije u gostima te Rumunije u Zenici. Zmajevi još imaju šanse da izbore direktan plasman, ali za to će im biti potrebna pobjeda nad Austrijom, dok se odlučujućim u borbi za drugo mjesto smatra domaći duel protiv Rumuna. Situacija im ide na ruku jer nakon remija Kipra i Rumunije imaju pet bodova prednosti ispred najbližeg rivala.

U slučaju da ne osvoje drugo mjesto, BiH bi priliku tražila kroz baraž, a tu se otvara i pitanje potencijalnog razdvajanja s Kosovom. Kosovska reprezentacija pobjedom nad Švedskom stigla je do drugog mjesta u svojoj grupi i mogla bi se plasirati u play-off. Kako BiH formalno ne priznaje Kosovo, UEFA i prije svakog žrijeba naglašava da ove dvije selekcije ne mogu biti u istoj stazi, pa bi bile razdvojene i u martovskom baražu.

Baraž će okupiti 16 reprezentacija, od čega 12 iz kvalifikacija i četiri iz Lige nacija, a ekipe će biti raspoređene u četiri staze sa polufinalima i finalima. Pobjednici tih staza izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će kvalifikacije biti okončane u novembru, a baraž je zakazan za 26. i 31. mart 2026. godine.