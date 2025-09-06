Zmajevi spremni: Svi igrači na raspolaganju Bećiragiću pred duel s Poljskom

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u Rigi odradila posljednji trening pred okršaj osmine finala protiv Poljske.

Dobra vijest za selektora Adisa Bećiragića je da su svi igrači zdravi, bez novih povreda, te će kompletan roster biti spreman za sutrašnji duel.

Podsjetimo, Zmajevi su do plasmana među 16 najboljih stigli kao trećeplasirani tim grupe C sa tri pobjede u pet susreta. U prvom kolu savladali su Kipar, potom su poraženi od Španije i Italije, a zatim ostvarili trijumfe protiv Grčke i u odlučujućem meču protiv Gruzije.

Poljska je grupnu fazu završila na drugom mjestu iza Francuske, s tri pobjede i dva poraza.

Utakmica BiH – Poljska igra se sutra u 11 sati po srednjoevropskom vremenu u glavnom gradu Latvije.