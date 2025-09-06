Zmajevi spremni: Svi igrači na raspolaganju Bećiragiću pred duel s Poljskom

Jasmina Ibrahimović
Počinje Eurobasket: BiH u grupi C, prvi meč protiv Kipra
Foto: Reprezentacija.ba

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u Rigi odradila posljednji trening pred okršaj osmine finala protiv Poljske.

Dobra vijest za selektora Adisa Bećiragića je da su svi igrači zdravi, bez novih povreda, te će kompletan roster biti spreman za sutrašnji duel.

Podsjetimo, Zmajevi su do plasmana među 16 najboljih stigli kao trećeplasirani tim grupe C sa tri pobjede u pet susreta. U prvom kolu savladali su Kipar, potom su poraženi od Španije i Italije, a zatim ostvarili trijumfe protiv Grčke i u odlučujućem meču protiv Gruzije.

Poljska je grupnu fazu završila na drugom mjestu iza Francuske, s tri pobjede i dva poraza.

Utakmica BiH – Poljska igra se sutra u 11 sati po srednjoevropskom vremenu u glavnom gradu Latvije.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Obnovljena sviračka džamija svoja vrata otvara 4. oktobra

Istaknuto

Sutra se održava 13. Tuzlanska biciklijada

Vijesti

U BiH više od 93.000 stanovnika živi pod direktnom ugroženosti od mina

Sport

Malkočević pokreće edukaciju za trenere: “Želimo vrhunski stručan kadar i sigurnije uslove za djecu”

Vijesti

Policija istražuje napad na Borenovića, oglasio se i Zvizdić

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]