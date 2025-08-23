Zmajevi uvjerljivi protiv Belgije: Nurkić predvodio BiH do pobjede uoči Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je uvjerljivu pobjedu nad Belgijom rezultatom 90:74, čime je na najbolji način najavila nastup na predstojećem Evropskom prvenstvu.

U Skenderiji, pred domaćom publikom, izabranici Adisa Bećiragića imali su problema samo u prvoj četvrtini, koju su Belgijanci završili s minimalnim vodstvom 22:20. Međutim, već u drugom periodu Edin Atić trojkama i nezaustavljivi Jusuf Nurkić preokrenuli su tok meča pa je BiH na poluvrijeme otišla s velikih +15 (49:34).

Dominacija je nastavljena i u nastavku. U trećoj četvrtini se istakao Adin Vrabac s devet brzih poena, dok su Belgijanci u posljednjoj dionici uspjeli samo smanjiti zaostatak na 12 poena. Ipak, bh. tim rutinski je priveo meč kraju i slavio zasluženu pobjedu.

Najefikasniji je bio Jusuf Nurkić s 25 poena, Kenan Kamenjaš dodao je 19, Atić 15, a Vrabac 13. Kod Belgijanaca se izdvojio Van Wijn sa 16 poena.

Utakmici je prisustvovao i Džanan Musa, koji je tek izašao iz bolnice nakon operacije abdomena, a dolaskom u Skenderiju podržao je saigrače i dobio velike ovacije publike.

BiH Eurobasket otvara u četvrtak protiv domaćina Kipra u 17:30, a selekciju će predstavljati 12 igrača među kojima su Nurkić, Halilović, Atić, Kamenjaš i Roberson.