Zrak u Tuzli izuzetno opasan, izbjegavajte boravak na otvorenom

Zrak u Tuzli trenutno je izuzetno opasan, a mjerni podaci pokazuju da je indeks kvaliteta zraka dostigao vrijednost 418, što spada u najgoru kategoriju zagađenja i predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje stanovništva. Prema dostupnim mjerenjima, koncentracija PM10 čestica iznosi čak 537, zbog čega su izdate preporuke o izbjegavanju boravka na otvorenom prostoru.

Zrak u Tuzli je u kategoriji opasan, što znači da su moguće ozbiljne zdravstvene posljedice za cjelokupno stanovništvo. Posebno su ugroženi trudnice, starije osobe, djeca, kao i osobe koje imaju hronične respiratorne ili srčane probleme. Nadležne službe upozoravaju da bi ove kategorije građana trebale ostati u zatvorenim prostorima i izbjegavati bilo kakve fizičke napore.

Podaci sa mjernih stanica u gradu pokazuju da je zagađenje zraka prisutno tokom cijelog dana, uz dodatno pogoršanje u poslijepodnevnim satima. Visoke vrijednosti zabilježene su na više lokacija, uključujući gradska naselja i šire urbano područje, što potvrđuje da se radi o rasprostranjenom problemu, a ne izolovanom slučaju.

Stručnjaci navode da ovakvo stanje zraka može uzrokovati pogoršanje postojećih bolesti, probleme s disanjem, iritaciju očiju i grla, kao i opšti pad imuniteta. Zrak u Tuzli već danima bilježi izrazito loše parametre, a dodatni problem predstavlja stabilno vrijeme bez vjetra, koje pogoduje zadržavanju zagađujućih čestica pri tlu.