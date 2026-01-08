Zvornik i dalje u vanrednoj situaciji zbog visokog vodostaja Drine

Na području Zvornika treći dan zaredom traje vanredna situacija zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom, kao i zbog visokog vodostaja rijeke Drine.

Na području Zvornika i dalje traje vanredna situacija zbog visokog vodostaja rijeke Drine, koji je prethodnih dana ugrozio vikend naselja uz obalu.

Iako vodostaj počinje opadati, problemi u snabdijevanju električnom energijom i otežan saobraćaj zbog snijega i dalje otežavaju život građanima.

Preduzeće “Zvornikputevi” upozorava na kritične dionice na planinskim prevojima, dok je saobraćaj za teretna vozila na nekim magistralnim putevima privremeno obustavljen.

Meteoalarm za Federaciju BiH i područje Banja Luke, Prijedora i Bihaća izdat je zbog niskih jutarnjih temperatura koje će se kretati i do -15 stepeni Celzijusovih.