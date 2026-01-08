Zvornik i dalje u vanrednoj situaciji zbog visokog vodostaja Drine

Adin Jusufović
Zvornik, Drina

Na području Zvornika treći dan zaredom traje vanredna situacija zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom, kao i zbog visokog vodostaja rijeke Drine.

Na području Zvornika i dalje traje vanredna situacija zbog visokog vodostaja rijeke Drine, koji je prethodnih dana ugrozio vikend naselja uz obalu.

Iako vodostaj počinje opadati, problemi u snabdijevanju električnom energijom i otežan saobraćaj zbog snijega i dalje otežavaju život građanima.

Preduzeće “Zvornikputevi” upozorava na kritične dionice na planinskim prevojima, dok je saobraćaj za teretna vozila na nekim magistralnim putevima privremeno obustavljen.

Meteoalarm za Federaciju BiH i područje Banja Luke, Prijedora i Bihaća izdat je zbog niskih jutarnjih temperatura koje će se kretati i do -15 stepeni Celzijusovih.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Do subote iz Drine izvučena tijela 12 migranata

Istaknuto

Pronađeno osam tijela nakon prevrtanja čamca s migrantima na Drini

Istaknuto

U prevrtanju čamca na Drini utopile se četiri osobe, u toku...

Vijesti

U Drinu bačene ruže u znak sjećanja na žrtve genocida u...

Istaknuto

Nadležni upozoravaju: Očekuju se poplave u BiH

Vijesti

Odlazak u penziju 2026: Koliki iznos dobijaju radnici s manje od 40 godina staža?

Vijesti

Izdata preporuka poslodavcima: Prilagodite rad zbog niskih temperatura i snijega

Istaknuto

CIK BiH danas o ponavljanju prijevremenih izbora u entitetu RS

Sport

Upravni odbor RK Sloboda podnio ostavku!

Magazin

Turska proglašena najboljom wellness destinacijom 2025. godine

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]