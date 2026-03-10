Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu kojom je sarajevska advokatica Vasvija Vidović osuđena na šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela sprečavanje dokazivanja.

Postupak protiv Vidović ponovo je vođen nakon što je ukinuta prvostepena presuda iz februara prošle godine, kojom je bila osuđena na godinu dana zatvora. Tada je proglašena krivom jer je sakrila mobilni telefon suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, koji je u decembru 2023. godine uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja.

Tužilaštvo je u završnoj riječi istaklo da je tokom postupka dokazano da je Vidović, u svojstvu braniteljice, počinila krivično djelo sprečavanja dokazivanja, iako je Apelaciono vijeće ranije prilikom ukidanja prvostepene presude dio dokaza ocijenilo nezakonitim.

Odbrana je, s druge strane, u završnoj riječi ukazala i na druge dokaze za koje smatra da su pribavljeni nezakonito, osim onih koje je već problematizovalo Apelaciono vijeće. Advokatica Nina Karačić navela je da je, prema stavu odbrane, nezakonito bilo i lišenje slobode jer je, kako tvrdi, provedeno za djelo za koje nije postojala sudska naredba.

Prema navodima optužnice, Debevec je 18. decembra 2023. godine, nakon hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu položaja i falsifikovanje službene isprave, pozvao Vidović da ga zastupa. U prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) tada je, kako se navodi, iz torbe izvadio mobilni telefon i pružio ga svojoj braniteljici.

Na ovu presudu nije moguće uložiti žalbu.