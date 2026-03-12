Ajatolah poručio da će američke baze u regionu biti meta napada

Adin Jusufović
iran, napad, ajatolah

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei u svom prvom obraćanju, emitovanom na nacionalnoj televiziji, poručio je da će Iran nastaviti napade na američke vojne baze u zemljama Perzijskog zaliva.

Hamnei je naglasio da Iran ne namjerava ciljati susjedne države, već isključivo američke vojne objekte koji, kako je rekao, učestvuju u napadima na Iran.

U obraćanju je istakao i da Teheran ima mogućnost da iskoristi zatvaranje Hormuškog moreuza kao političku i ekonomsku polugu u trenutnoj situaciji.

Prema njegovim riječima, sve američke baze u regionu trebalo bi odmah zatvoriti jer će, kako je upozorio, postati mete napada.

Novi vrhovni vođa zahvalio je građanima Irana na, kako je naveo, jedinstvu i otporu prema neprijatelju, ističući podršku koja dolazi iz različitih društvenih slojeva.

Hamnei je u obraćanju izrazio i saučešće porodicama poginulih tokom rata, poručivši da će država nadoknaditi nastalu štetu.

Poručio je i da, kako je naveo, „zločini protiv čovječnosti i djece neće biti zaboravljeni“. Modžtaba Hamnei je na čelu države naslijedio svog oca Alija Hamneija, koji je ubijen u ranijim sukobima.

