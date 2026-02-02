Alarm iz Agencije, hiljade rizičnih proizvoda uklonjeno iz prodaje u BiH

Sa tržišta Bosne i Hercegovine tokom prošle godine povučeno je ukupno 7.617 proizvoda koji nisu ispunjavali sigurnosne zahtjeve, a najveći dio nesigurnih artikala bio je kineskog porijekla, pokazuju podaci Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

U godišnjem izvještaju Agencije navodi se da su kod proizvoda označenih kao nesigurni i sa ozbiljnim rizikom najčešće utvrđeni rizici od strujnog udara i požara, zatim tjelesnih povreda, povreda oka i oštećenja vida, gušenja, kao i hemijskih štetnih utjecaja.

U okviru proaktivnog nadzora provedena je 121 inspekcijska kontrola, pri čemu je administrativno, vizuelno i laboratorijski provjereno 114 modela proizvoda. Od tog broja, 62 modela nisu zadovoljila propisane sigurnosne standarde. Kao rezultat tih kontrola povučeno je 4.935 komada proizvoda, od čega je 3.863 uništeno, dok je 2.281 komad usklađen sa sigurnosnim propisima, dobrovoljno ili po nalogu inspekcije.

Kroz reaktivni nadzor u dodatnih 28 slučajeva utvrđeno je prisustvo neusklađenih proizvoda na tržištu. U tim postupcima 426 komada je naknadno usklađeno, 67 vraćeno od potrošača, a 2.682 proizvoda su povučena iz prodaje, od čega je 581 uništen.

Među rizičnim grupama najčešće se pojavljuju električna oprema, igračke, proizvodi za djecu, laserski uređaji i lična zaštitna oprema. Analiza za prošlu godinu pokazuje da čak 78 posto nesigurnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom potiče iz Kine, što je, kako navode iz Agencije, nastavak višegodišnjeg trenda.