Alarmantni podaci u BiH: Više od 3.000 pacijenata na dijalizi, prošle godine samo 16 transplantacija

Povodom Svjetskog dana bubrega, koji se svake godine obilježava drugog četvrtka u martu, stručnjaci i udruženja pacijenata upozoravaju na ozbiljno stanje u oblasti transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini. U našoj zemlji trenutno se oko 3.000 pacijenata liječi dijalizom, a broj oboljelih iz godine u godinu raste.

Procjenjuje se da svake godine oko 400 pacijenata koji su na dijalizi izgubi život, dok je u prošloj godini u Bosni i Hercegovini obavljeno svega 16 transplantacija. Organi su tada donirani od samo jednog preminulog donora.

Predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH Tomislav Žuljević ističe da su napravljeni određeni pomaci, ali da je to još uvijek daleko od potreba pacijenata. Prema njegovim riječima, ove godine su u Tuzli urađene dvije transplantacije bubrega od živih srodnih donora, dok je jedan donor zabilježen u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Ipak, kako navodi, ključni problem ostaje mali broj donora, zbog čega Bosna i Hercegovina još uvijek ne može ravnopravno učestvovati u sistemu razmjene organa unutar Eurotransplanta.

Žuljević pojašnjava da Eurotransplant funkcioniše kao mreža za razmjenu organa između država članica, a ne kao sistem iz kojeg zemlje samo preuzimaju organe. Da bi neka država bila dio te razmjene, mora imati dovoljan broj donora.

Prema procjenama stručnjaka, Bosni i Hercegovini bi za ozbiljnije uključivanje u ovaj sistem bilo potrebno najmanje deset donora na milion stanovnika. To bi značilo da bi zemlja s oko tri miliona stanovnika trebala imati najmanje 30 donora godišnje kako bi mogla ravnopravno učestvovati u razmjeni organa.

Primjeri iz evropske prakse pokazuju koliko takav sistem može biti efikasan. U zemljama članicama Eurotransplanta u jednoj godini raspodijeljeno je više od 7.300 organa od 2.221 preminulog donora, čime su spašeni životi hiljada pacijenata.

Žuljević navodi i konkretne primjere iz prakse, poput pacijenta kojem je hitno bila potrebna transplantacija jetre i kojem je u okviru Eurotransplant mreže organ pronađen u roku od 48 sati, čime mu je spašen život.

Bosna i Hercegovina je krajem 2024. godine napravila važan korak ka priključenju ovoj evropskoj mreži, kada je na godišnjoj skupštini Eurotransplanta formalno pokrenut proces uključivanja naše zemlje u ovaj sistem.

Poseban značaj u dosadašnjoj saradnji ima sporazum o edukaciji i stručnom usavršavanju, koji omogućava transplantacijskim centrima iz Bosne i Hercegovine da sarađuju s centrima unutar Eurotransplant mreže i razmjenjuju znanja i iskustva.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH navode da se paralelno radi na jačanju sistema donorstva u zemlji. U saradnji s Donorskom mrežom BiH planirane su kampanje čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o značaju darivanja organa i razvoju transplantacijske medicine.